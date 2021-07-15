Коллега рассказал о настоящем жизненном назначении Петра Мамонова

Писатель и телеведущий Андрей Максимов вспомнил о работе и личном общении с Петром Мамоновым, которого не стало 15 июля. В свое время они вместе входили в состав редакции журнала «Пионер».

«Про Мамонова нельзя сказать, что он был поэтом или актером. Умер неординарный и ни на кого не похожий человек, — рассказал Максимов «Газете.Ru». — С Мамоновым мы сидели друг напротив друга в журнале «Пионер», это были 80-е годы, время еще глубокой советской власти. И уже тогда было понятно, что этот человек — абсолютно необыкновенный. Он очень много рассказывал о смысле жизни, как понимает и осмысливает существование. Помню, как Мамонов со шведского языка переводил совершенно невероятные стихотворения, которые трудно было где-то напечатать, они были очень необычные».

По мнению журналиста, несмотря на всю разнообразную творческую деятельность Мамонова, его настоящим назначением была философия.

«Он долго себя искал. Потом была музыкальная группа «Звуки Му», а благодаря Павлу Лунгину — и актерская деятельность. Но, на мой взгляд, его назначение — быть философом. Ужасно, что Мамонов так долго боролся с болезнью, но она его победила», — добавил Максимов.

Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.