Познер объяснил, почему к России отрицательно относятся за границей

Российский телеведущий Владимир Познер в беседе с изданием News.ru рассказал, почему, на его взгляд, к России отрицательно относятся за границей.

По словам Познера, это связано с политикой. «Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму. Отношение отрицательное», — сказал журналист.

В случае с искусством дело обстоит иначе. Познер подчеркнул, что русскую культуру «очень высоко ценят» в Европе, Японии и США. «Но поскольку мы все-таки европейская страна, вне всякого сомнения, и наше искусство европейское, а никакое не азиатское, то неудивительно, что в Европе его высоко ценят. В Америке тоже, конечно. Ну, Америка, в конце концов, состоит из бывших европейцев», — рассуждает Познер.

Ранее Познер назвал некорректным заявление Бероева о коронавирусе и Холокосте.