Супруга Мамонова назвала попытки вывести его из комы бессмысленными

Супруга госпитализированного с коронавирусом музыканта и актера Петра Мамонова Ольга в беседе с «Пятым каналом» рассказала о его состоянии.

Она напомнила, что артист находится в Коммунарке 19-е сутки, из них 15-е сутки — в состоянии искусственной комы. «Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла, настолько ему плохо», — поделилась она.

Несмотря на это, по ее словам, состояние основателя «Звуков Му» критическим назвать нельзя.

Петр Мамонов был госпитализирован 1 июля, он находится в состоянии медицинской комы и на аппарате искусственной вентиляции легких. 14 июля Ольга Мамонова рассказывала, что ее 70-летнему супругу становится «все хуже и хуже».