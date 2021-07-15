Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова

Поэтесса и литературный критик Людмила Вязмитинова скончалась в Москве на 71-м году жизни, сообщил литературовед Борис Кутенков.

«Умерла Людмила Вязмитинова... Трудно в это поверить. Кажется, что Люда была всегда. Добрая, внимательная к людям, что сейчас — большая редкость», — написал Кутенков на своей странице в Facebook.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что ранее она была госпитализирована, пользователи в соцсетях желали ей выздоровления. Культуролог Николай Подосокорский писал, что поэтесса в последние дни жизни находилась на ИВЛ.

Людмила Вязмитинова родилась 25 августа 1950 года в Москве. Окончила Литературный институт имени Горького. Выпустила книги стихов «Пространство роста», «Монета», сборник эссе о современной литературе «Tempus deliberandi. Время для размышлений» в соавторстве с Андреем Цукановым. Публиковала критические статьи в журналах «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Крещатик», «Урал», интернет-журнале «Топос». Автор проектов «Календарь поэтов — 2020» и «Поэзия со знаком плюс».