«Все хуже и хуже»: жена — о состоянии госпитализированного с COVID-19 Мамонова

Супруга Петра Мамонова Ольга в интервью телеканалу «360» рассказала о самочувствии артиста. По ее словам, с каждый днем ему все хуже и хуже.

По словам женщины, состояние артиста «все хуже и хуже». «Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо все сложнее пошло со вчерашнего дня. Но мне сын запретил говорить, а то шоу начнется какое-то. Я согласна с ним», — сказала Мамонова.

Мамонова уточнила, что не хочет расстраивать сына и поэтому не будет рассказывать подробности от врачей. Однако женщина призналась, что о восстановлении дыхания речи идти не может.

Петр Мамонов попал в Коммунарку с коронавирусом в конце июня. В больнице он находится уже 17 дней, из них 13-е сутки — на ИВЛ. Врачи пытались вывести Мамонова из искусственной комы, но безуспешно.