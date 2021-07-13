Объявлен список номинантов на премию «Эмми-2021»

Сериалы «Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций американской телевизионной премии «Эмми». Они представлены в 24 категориях, сообщают организаторы.

«За ними следуют «Ванда/Вижн» (23), «Рассказ служанки» (21), шоу Saturday Night Live (21), «Тед Лассо» (20), «Страна Лавкрафта» (18), «Ход королевы» (18) и «Мейр из Исттауна» (16)», — говорится в сообщении.

Среди платформ лидирует HBO/HBO Max, проекты которой представлены в 130 номинациях. На втором месте Netflix со 129 категориями, а замыкает первую четверку Disney+ (71) и NBC (46).

За номинацию «Лучший драматический сериал» поборются «Пацаны», «Бриджертон», «Страна Лавкрафта», «Поза», «Корона», «Мандалорианец», а также «Это мы» и «Рассказ служанки».

На награду как «Лучший комедийный сериал» претендуют «Эмили в Париже», «Метод Комински», «Кобра Кай», «Бортпроводница», «Тед Лассо», «Черная комедия», «Pen 15» и «Хитрости».

73-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 19 сентября. Вести ее будет Седрик Антонио Кайлс, известный как Седрик Конферансье.

Ранее сообщалось, что Студия Disney предложила организаторам телевизионной премии «Эмми» рассмотреть Джину Карано в качестве претендентки на номинацию «Лучшая актриса второго плана». Однако в списке номинантов она не значится.