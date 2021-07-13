Девочка превращается в огромную панду в трейлере «Я краснею»

Студия Pixar опубликовала на YouTube трейлер нового проекта студии — мультфильма «Я краснею» (Turning Red).

Главная героиня анимационной ленты — тринадцатилетняя Мэй Мэй, которая со спецэффектами в виде розовых взрывов превращается в гигантскую красную панду, когда начинает нервничать.

Так, она становится пандой, когда ее мама неожиданно появляется в школе, смущая девочку. Успокаивается Мэй Ли, используя расчески для шерсти. Гиперопекающую маму девочки озвучила звезда сериала «Убивая Еву» Сандра О.

Режиссером проекта стала канадка китайского происхождения Доми Ши, снявшая оскароносную короткометражку «Бао».

Премьера мультфильма состоится в марте 2022 года.

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