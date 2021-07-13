Петра Мамонова не удалось вывести из комы

Поэта и актера Петра Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу артиста Ольгу Мамонову.

Состояние введенного в медицинскую кому Мамонова остается крайне тяжелым.

Мамонов находится в больнице в Коммунарке с 1 июля.

Ранее стало известно, что поражение легких заболевшего коронавирусом артиста оценивается в 85%. Мамонов, по словам супруги, не реагирует на внешние раздражители. 11 июля его уже пытались вывести из комы.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.