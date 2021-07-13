Вдова и экс-супруга Грачевского рассказали о финансовых претензиях его первой жены

Вдова основателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и его бывшая супруга Анна Грачевская в Instagram пожаловались на финансовые претензии его первой жены Галины.

При разводе около 12 лет назад Грачевский оставил женщине три квартиры, дачу, гараж, машину и все накопления без раздела имущества. Теперь, по словам женщин, она требует также свою супружескую долю в «Ералаше» и продюсерском центре Грачевского. «Там же тоже супружеская доля Бори! И при разводе он ее не выделял, и именно поэтому ваш развод был тихим и мирным, вас все устраивало, а теперь вы словно ждали этого и накинулись на все. Уважаемая Г.Я., было бы гораздо честнее просто сказать в глаза: «Катя, бери ребенка и иди куда хочешь». Это было бы честнее, чем так нагло врать и просить выделить супружескую долю в «Ералаше» и продюсерском центре, а что, имущество не хотите тоже поделить?» — написала Белоцерковская, добавив, что наследство будет делиться между его детьми, младший из которых — рожденный ею в браке с Грачевским годовалый Филипп. Среди наследников также есть дочь Грачевского от первой супруги, не общавшаяся с ним 17 лет.

Анна Грачевская, воспитывающая дочь основателя «Ералаша» Василису, добавила в комментариях, что Галина написала на них заявление в полицию. «Просто вдумайтесь, Василисе 8,5 лет , Филиппу 1,3, нам ставить их на ноги, мы воспитываем их сами! Я ничего против не имею старших детей, хотя согласна, что это как минимум странно со стороны старшей дочери, не общаться с отцом, а потом вступать в наследство и претендовать на имущество! Но, что касается Г.Я.— «это просто вышка меркантильности», — не сомневается Анна Грачевская.

Ранее вдова Грачевского призналась, что может лишиться жилья.