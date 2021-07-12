По факту избиения победительницы «Пацанок» возбуждено уголовное дело

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Татьяна Бурая Татьяна Бурая
Татьяна Бурая
Телеканал «Пятница»

Полиция возбудила уголовное дело после избиения звезды телешоу «Пацанки» Татьяны Бурой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — за умышленное причинение легкового вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Ранее стало известно, что 12 июня неизвестные на 1-й Миусской улице в районе дома 20, строение 2, избили победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую. Девушка была госпитализирована в ГКБ им. Боткина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой грудного отдела позвоночника.

Как объяснила сама Бурая, нападение было совершено на нее и двух ее друзей — тату-модель Яну Еременко и Антона Ручкина. Еременко попала в больницу с теми же травмами, а Ручкин получил растяжение связок и ушибы.

Татьяна Бурая — победительница второго сезона российского реалити-шоу о преображении «неблагополучных» девушек «Пацанки».