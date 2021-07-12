«Ничего хорошего»: жена Мамонова рассказала, что его не могут вывести из комы

Жена российского актера и основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова Ольга в беседе с РЕН ТВ рассказала о состоянии артиста.

По словам супруги, Мамонова не могут вывести из медицинской комы. «Ничего хорошего. У него состояние крайне тяжелое, говорят. Дыхание по-прежнему на ИВЛ, хотя некоторые дыхания самостоятельно происходят. Он с этим справляется, но он не выходит из комы, хотя все препараты отменили. А выходить он не выходит. Иногда рукой пошевелит», – поделилась Мамонова.

О госпитализации Петра Мамонова с коронавирусной инфекцией стало известно 1 июля. Артист находится в реанимации московской больницы в Коммунарке.

О попытках вывести Петра Мамонова из медикаментозного сна стало известно 11 июля. До этого врачи сообщали о резком ухудшении состояния 70-летнего артиста.