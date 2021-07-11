Российский художник Олег Целков скончался в Париже

Ушел из жизни российский художник Олег Целков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его родственников.

«Он умер сегодня рано утром в Париже в госпитале Сен-Антуан. Он не дожил до 87 лет всего несколько дней», — рассказала семья художника.

Уточняется, что Целков две недели назад потерял зрение. Для него это стало сильным ударом, который он не смог пережить.

Дата похорон художника пока не назначена.

Первая квартирная выставка Олега Целкова состоялась в 1956 году в Москве, а первая официальная выставка прошла в в 1965 году в Институте атомной физики им. Курчатова в Москве. С 1970-х годов он выставлялся в Европе и США. Из-за конфликта с советскими властями художник переехал во Францию в 1977 году.

Целков стал единственным художником-эмигрантом, который получил российскую премию «Триумф» в 2005 году.

Его работы представлены в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, Русском музее, Эрмитаже, в музее Циммерли при университете Рутгерса в США и других выставочных пространствах.