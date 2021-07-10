Dua Lipa предъявили иск на $150 тысяч из-за публикации в Instagram

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Дуа Липа на Brit Awards, 20 февраля 2019 года Дуа Липа на Brit Awards, 20 февраля 2019 года
Дуа Липа на Brit Awards, 20 февраля 2019 года
Peter Nicholls/REUTERS

Фотоагентство Integral Images подало в суд на певицу Dua Lipa, требуя взыскать с нее $150 тыс. за публикацию в Instagram фотографии, принадлежащей компании, сообщает Daily Mail.

«Аккаунт монетизируется, поскольку содержит контент, предназначенный для привлечения подписчиков, которые через ссылку и/или рекламу направлены на использование и покупку контента ответчика (Dua Lipa – прим. ред.), ответчик получает прибыль от этой деятельности», — говорится в исковом заявлении.

Документ занимает восемь страниц. Кроме $150 тыс. Integral Images требует компенсации судебных издержек и официального решения, которое не позволит Dua Lipa нарушить авторские права компании еще раз.

Спорный снимок был сделан в феврале 2019 года, на нем артистка в огромной шляпе на голове садится в самолет. Певица подписала фотографию словами: «До следующего уведомления буду жить под большими пушистыми шляпами». Сейчас публикация не доступна.

Dua Lipa пока никак не прокомментировала судебное разбирательство.

Ранее Dua Lipa получила две премии BRIT Awards.