Агент Стаса Костюшкина пояснил, почему певец подал в суд на Монеточку

Сергей Комиссаров, менеджер экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, рассказал, зачем певец подал в суд на исполнительницу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), обвинив ее в плагиате, передает «Вечерняя Москва».

Комиссаров уточнил, что Монеточка в своей песне «Мама, я не зигую» совершила плагиат стилистики и ритма песни «Чай вдвоем» «Женщина я не танцую».

«Дело направлено в суд, в настоящее время к процессу подключены юристы. Мы пока на начальном этапе процесса. Остальные подробности сообщим позже», — рассказал Комиссаров.

По предварительным данным, Костюшкин позвонил Гырдымовой и попытался решить вопрос в досудебном порядке. Однако Монеточка «капитуляцию не подписала».

В связи с чем певец обратился к юристу Роману Лалаяну. Иск был подан в Екатеринбургский суд.

В претензии указано, что экс-солист «Чай вдвоем» хочет, чтобы ему было выплачено 900 тыс. рублей из-за нарушения авторских прав. Подробности судебного иска в отношении Монеточки сейчас не приводятся.