Агент Стаса Костюшкина пояснил, почему певец подал в суд на Монеточку

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Певица Монеточка извинилась перед поклонниками за то, что не предупредила их об отмене выступления... Певица Монеточка извинилась перед поклонниками за то, что не предупредила их об отмене выступления...
Певица Монеточка извинилась перед поклонниками за то, что не предупредила их об отмене выступления...
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Комиссаров, менеджер экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, рассказал, зачем певец подал в суд на исполнительницу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), обвинив ее в плагиате, передает «Вечерняя Москва».

Комиссаров уточнил, что Монеточка в своей песне «Мама, я не зигую» совершила плагиат стилистики и ритма песни «Чай вдвоем» «Женщина я не танцую».

«Дело направлено в суд, в настоящее время к процессу подключены юристы. Мы пока на начальном этапе процесса. Остальные подробности сообщим позже», — рассказал Комиссаров.

По предварительным данным, Костюшкин позвонил Гырдымовой и попытался решить вопрос в досудебном порядке. Однако Монеточка «капитуляцию не подписала».

В связи с чем певец обратился к юристу Роману Лалаяну. Иск был подан в Екатеринбургский суд.

В претензии указано, что экс-солист «Чай вдвоем» хочет, чтобы ему было выплачено 900 тыс. рублей из-за нарушения авторских прав. Подробности судебного иска в отношении Монеточки сейчас не приводятся.