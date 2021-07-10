Бывший солист «Чай вдвоем» подал в суд на Монеточку из-за плагиата

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин нашел в песне певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) сходство с собственной композицией. В результате артист, увидев в треке «Мама, я не зигую» плагиат «Женщина, я не танцую», обратился в суд, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, Костюшкин позвонил Гырдымовой и попытался решить вопрос в досудебном порядке. Однако Монеточка «капитуляцию не подписала».

В связи с чем певец обратился к юристу Роману Лалаяну. Иск был подан в Екатеринбургский суд. В претензии указано, что экс-солист «Чай вдвоем» хочет, чтобы ему было выплачено 900 тыс. рублей из-за нарушения авторских прав. Подробности судебного иска в отношении Монеточки сейчас не приводятся.

В конце 2020 года певица Монеточка вышла замуж. Артистка выложила фотографию своей руки и руки возлюбленного с кольцами на безымянных пальцах. На кольцах супругов выгравирована надпись Love blind.