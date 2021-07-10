Жена Петра Мамонова рассказала, что его состояние улучшилось

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Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной... Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной...
Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной...
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Супруга Ольга актера и музыканта Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, рассказала, что его состояние улучшилось. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня десятые сутки его дыхания на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое», — сказала она.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

Известно, что, почувствовав себя плохо, Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Поражение легких оценивали в 87%. 1 июля Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ.