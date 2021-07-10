Жена Петра Мамонова рассказала, что его состояние улучшилось

Супруга Ольга актера и музыканта Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, рассказала, что его состояние улучшилось. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня десятые сутки его дыхания на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое», — сказала она.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

Известно, что, почувствовав себя плохо, Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Поражение легких оценивали в 87%. 1 июля Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ.