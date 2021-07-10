Заболевший коронавирусом звезда «Мажора» рассказал о неспособности ходить

Российский актер, звезда сериала «Мажор» Александр Дьяченко, которые ранее заболел коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Он написал в своем Instagram, что пока еще не способен ходить, но уже чувствует себя лучше.

Артист отметил, что не хотел «отравлять» новостную ленту соцсети «нытьем о немощи», однако огромное количество сообщений со словами поддержки, которые поступают от поклонников, побудили его ответить.

«Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими», — написал 56-летний Дьяченко.

Он также выложил в своем аккаунте фотографию капельницы, пошутив, что это «завтрак уже не тяжелого ковидника».

Актер также поблагодарил своих поклонников за помощь и призвал не унывать духом.

«Давайте все и всегда будем держаться!» — отметил он.

Ранее стало известно, что Дьяченко в июне госпитализировали с COVID-19.