HBO Max показал первый кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе»

Вышел первый официальный кадр со съемок продолжения сериала «Секс в большом городе». Его показал стриминговый сервис HBO MAX.

На снимке запечатлены 56-летняя Сара Джессика Паркер в образе Кэрри Брэдшоу, 55-летняя Синтия Никсон в роли Миранды Хоббс и 56-летняя Кристин Дэвис, играющая Шарлотту Йорк. На представленном фото они днем идут по городу.

Авторы шоу планируют снять десять получасовых новых эпизодов «Секса в большом городе». Оригинальный сериал по мотивам книги Кэндес Бушнелл выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год.

Ранее стало известно, что 64-летнюю Ким Кэттролл, которая играла Саманту Джонс в «Сексе в большом городе», заменили несколькими другими персонажами. Одна из них — небинарная персона (не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу), стендап-комик Че Диаз в исполнении актрисы Сары Рамирес.

До этого СМИ сообщали, что Кэтролл не вернется в сериал из-за конфликта с Паркер.