Родители братьев Меладзе рассказали о реакции сыновей на похищение крупной суммы

Родители братьев Меладзе, Нелли и Шота, рассказали «Пятому каналу», как их сыновья отреагировали на телефонное мошенничество, жертвами которого стали отец и мать музыкантов.

«Они взбесились, с ума сошли. Один сейчас на концертах в Киеве, сегодня — в Минске. Послезавтра прилетит. Сказали, что мы найдем. И чтобы мы не волновались, сегодня пришла какая-то женщина и сказала: «Я от Константина Меладзе» и дала деньги. Те, которые мы отдали, вернула нам», — поделился Шота Меладзе.

Ранее стало известно, что родителям Константина и Валерия Меладзе позвонила девушка, представившаяся племянницей Натальей, и сообщила, что по ее вине произошла автомобильная авария и для урегулирования ситуации нужно заплатить 1 млн рублей. У пенсионеров обнаружилось 300 тыс. руб. наличными, которые они передали неизвестному мужчине, приехавшему к их дому. После передачи денег Шота Меладзе позвонил родственникам и выяснил, что с племянницей все в порядке.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту инцидента.