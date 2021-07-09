Российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix

Российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом в мировом рейтинге на стриминговом сервисе Netflix, следует из данных портала FlixPatrol.

Фильм обогнал такие произведения, как «Улица страха. Часть 1: 1994», «Отцовство» и «Волшебный дракон». «Майор Гром» стал самым просматриваемым в Бельгии, Бразилии, Чехии, Италии и других странах.

Картина «Майор Гром» Олега Трофимова вышла в прокат весной, ее перевели на несколько языков. В фильме рассказывается о полицейском из Санкт-Петербурга.

Ранее Центральный детский магазин в Москве закрыли из-за «Майора Грома»: его опечатали за нарушение профилактических мер.

Проверка выявила недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточный запас дезинфицирующих средств, отсутствие тестирования на коронавирус у клинеров и техперсонала.