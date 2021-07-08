В «Ленкоме» назвали возможную причину смерти композитора Михаила Глуза

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал возможную причину смерти советского и российского композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Это точно не корона совершенно. Он переболел», — сказал он.

По словам Варшавера, скорее всего, у Глуза случился сердечный приступ.

На данный момент решается вопрос с местом захоронения, добавил он.

Также директор театра «Ленком» вспомнил о том, что Глуз является автором музыки к спектаклю «Поминальная молитва». Незадолго до его смерти театр решил восстановить спектакль и композитор помогал этому процессу.

8 июля народный артист России скончался на 70-м году жизни. В сентябре он должен был отметить юбилей. Глуз является автором музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам, а также создателем и генеральным директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса и Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса.