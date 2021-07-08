СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией

Народная артистка России Татьяна Догилева госпитализирована с двусторонней пневмонией, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что у актрисы поражено 30% легких. Источник рассказал, что неделю назад температура у 64-летней актрисы поднялась до 38 градусов, также появились слабость и головная боль.

Домашнее лечение не помогло, состояние Догилевой ухудшалось, и тогда, по данным инсайдера, она была госпитализирована. Сейчас актриса находится под наблюдением врачей.

Татьяна Догилева активно снимается в кино с 1971 года. Играла в фильмах «Блондинка за углом», «Вокзал для двоих», «Покровские ворота» и др. В 2021 году появилась на экране в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Отпуск»

Ранее сообщалось, что актрису Веру Алентову выписали из больницы после лечения от коронавируса. Алентова была госпитализирована с коронавирусом вскоре после своего супруга, режиссера Владимира Меньшова. 81-летний режиссер заподозрил у себя коронавирус еще в мае, однако тогда диагноз не подтвердился. Его госпитализировали в июне, а 5 июля он скончался от последствий коронавирусной инфекции.