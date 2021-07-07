Умер отец Роберта Дауни-младшего

Американский режиссер Роберт Дауни-старший умер в возрасте 85 лет, сообщает The Sun со ссылкой на его супругу.

Дауни-старший скончался после пяти лет борьбы с болезнь Паркинсона. По словам жены, он умер дома во сне.

Роберт Дауни-старший был режиссером, актером, сценаристом, продюсером, оператором и монтажером. Особый успех ему принес фильм «Компания Хьюго» 1977 года. Он также известен своими ролями в картинах «Ночи в стиле буги», «Манголия» и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе».

Кроме того, Дауни-старший является отцом актера Роберта Дауни-младшего, известного широкому зрителю по роли Тони Старка в фильмах киновселенной Marvel.

Ранее сам Дауни-младший рассказал, как едва не погиб во время прыжка с парашютом.