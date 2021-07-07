Петра Мамонова пытаются вывести из комы

Актера и музыканта Петра Мамонова пытаются постепенно выводить из искусственной комы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на супругу артиста.

Музыкант был госпитализирован неделю назад. Ранее сообщалось, что на седьмые сутки после госпитализации он оставался на аппарате искусственной вентиляции легких, а состояние оценивалось врачами как крайне тяжелое.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

Известно, что, почувствовав себя плохо, Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали в больницу в Коммунарке. Поражение легких оценивали в 87%. На шестой день лечения супруга отмечала, что хуже музыканту не становится.