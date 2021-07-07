Суд рассмотрит жалобу Моргенштерна на штраф за пропаганду наркотиков

Мосгорсуд рассмотрит жалобу рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, рассмотрение апелляции назначено на 7 июляthe friendshopth . Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн подал в суд жалобу на штраф. Зюзинский суд признал артиста виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Адвокат музыканта Сергей Жорин утверждал, что в рамках дела были проведены несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, не было фактического судебного разбирательства, были отклонены все ходатайства. В связи с этим защита обжаловала решение столичного суда.

Заявление на Моргенштерна написал экс-депутат Дмитрий Носов. Претензии полиции к Моргенштерну связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. Сначала артист был привлечен по статье как физическое лицо, впоследствии протокол был составлен на него как на индивидуального предпринимателя.