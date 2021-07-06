Умер бывший вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Ушел из жизни экс-вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. Об этом сообщается на сайте группы.

Музыкант умер в возрасте 74 лет 29 июня 2021 года.

«Вопреки некоторым сообщениям, у него не было никакой болезни, что делает смерть непонятной. Он ушел из жизни мирно в присутствии своей жены. Джона будет очень не хватать», — говорится в публикации.

Похороны певца пройдут без репортеров. На них будут приглашены члены семьи и близкие друзья.

Группа Uriah Heep образовалась в 1969 году, мировую известность они получили в 1970-х годах. Лоутон присоединился к музыкальному коллективу в 1976 году. С ним Uriah Heep записала три студийных альбома и концертную пластинку. Вокалист ушел из группы в 1979 году.

В 2020 году стало известно о смерти экс-барабанщика Uriah Heep Ли Керслейка и одного из основателей группы Кена Хенсли.