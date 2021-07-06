Организаторы трибьют-шоу «Тату» не собираются отменять концерт

Организаторы трибьют-концерта, посвященного 20-летию группы «Тату» «200 по встречной», считают шоу законным, несмотря на заявления продюсеров коллектива. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на генерального продюсера компании Lookport, которая занимается организацией концерта, Алексея Волка и авторов некоторых песен дуэта — Елену Кипер и Валерия Полиенко.

Волк утверждает, что продюсер «Тату» Иван Шаповалов и солистки Лена Катина и Юлия Волкова были предупреждены о готовящемся мероприятии более двух месяцев назад. Он утверждает, что 22 июня Шаповалов должен был прочитать и прокомментировать договор, однако перестал отвечать на письма компании.

«То есть заявления, что не предупреждены, не знали и так далее — это просто неактуально, это ложь, откровенно говоря», — рассказал генпродюсер компании-организатора концерта.

Волк дополнил, что в проекте участвуют 18 треков, написанных 20 авторами. По его словам, Шаповалов владеет треками не целиком. Таким образом, продюсер группы не может запретить мероприятие или использование композиций с точки зрения Гражданского кодекса, заключил Волк.

При этом он подчеркнул, что солистки группы не имеют отношения к авторским правам на песни. Однако компания поддерживает идею выступления Волковой и Катиной.

Одна из авторов текстов песен «Тату» Кипер рассказала, что идея трибьюта появилась 2 года назад и задумывалась для поддержки Шаповалова, на тот момент больного раком. По ее словам, «у всех было большое желание делать это совместно».

Ранее стало известно, что в Москве состоится незаконное трибьют-шоу «Тату».