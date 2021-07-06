Меньшова похоронят рядом с Лановым

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На Новодевичьем кладбище в Москве идет подготовка к похоронам режиссера Владимира Меньшова, сообщает mk.ru.

Похороны состоятся 8 июля. Известно, что работники мемориала уже привезли грунт для газона и оградили место будущей могилы. Похоронят Владимира Меньшова рядом с актером Василием Лановым, скончавшимся в январе 2021 года.

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. Его супруга актриса Вера Алентова также госпитализирована с коронавирусом.

На счету народного артиста более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее стало известно о последних неделях жизни Владимира Меньшова.