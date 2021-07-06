Умер Дживан Гаспарян

Армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался в возрасте 92 лет в США, сообщил на Facebook его внук Дживан Гаспарян-младший.

Причину смерти деда он раскрывать не стал. «Мир понес невероятную потерю сегодня. Не только легенда, но и прекрасная душа. Пусть он покоится с миром», — написал Гаспарян-младший.

Дата прощания и похорон артиста пока неизвестна.

Дживан Гаспарян был одним из самых известных дудукистов в мире. Написал музыку к фильмам «Последнее искушение Христа», «Онегин», «Ворон», «Гладиатор». За саундтрек к последнему в 2001 году Гаспарян получил награду «Золотой глобус». Был с гастролями в Европе, ,Америке и Азии, играл с «Кронос-квартетом», Ереванским и Лос-Анджелесским симфоническими оркестрами, записывал пластинки со многими известными исполнителями.

В последнее время жил в США.