Петр Мамонов остается в крайне тяжелом состоянии

Основатель группы «Звуки Му», поэт и актер Петр Мамонов шестые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу 70-летнего артиста Ольгу.

Его состояние медики продолжают оценивать как крайне тяжелое.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

Известно, что, почувствовав себя плохо, Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали в больницу в Коммунарке. На пятый день лечения супруга отмечала, что хуже музыканту не становится.