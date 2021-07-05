Режиссер рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова

Режиссер Владимир Щегольков сообщил, что народный артист РСФСР Владимир Меньшов успел отняться во всех сценах комедии «Иван», выход которой запланирован на осень 2021 года. Согласно информации из открытых источников, для Меньшова эта роль стала последней.

«Судьба проекта остается такой же, как и планировалось. Мы собираемся осенью его заканчивать и выходить на экраны. У нас Меньшов — один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж. Мне кажется, это будет значимая работа. Нам ужасно повезло, что он согласился на эту роль. Несмотря на возраст, в нем был задор, который помог ему зайти в наш достаточно хулиганский проект. Дай бог, чтобы у нас вышло хорошее кино. Это будет еще одна встреча с замечательным артистом и замечательной личностью», — рассказал Щегольков «Газете.Ru».

По словам постановщика, ему удалось поработать с Меньшовым не только на съемках «Ивана», но и во время создания своего первого сериала в начале нулевых. Говоря о народном артисте, режиссер выразил мнение, что тот был, с одной стороны, «очень харизматичным и жестким человеком», с другой — «душевно богатым».

«Владимир Меньшов снимался в моем первом сериале — проекте «Москва. Центральный округ». Тогда я был совсем молодым. У него была главная роль, а для меня это был фактически большой профессиональный дебют. Меня все пугали — мол, как я, молодой режиссер, буду снимать обладателя «Оскара»? Но мы с ним прекрасно работали, я чувствовал от него поддержку. Получилось, что я и начал с Владимиром Валентиновичем, и эту новую работу сделал с ним. Для меня это был невероятный праздник, что мы спустя огромное количество лет снова встретились. Я ему очень обрадовался, он мне вроде бы тоже. Для меня это было «купание» в его таланте», — признался кинематографист.

Владимира Меньшова не стало 5 июля, он скончался от последствий коронавирусной инфекции. На счету народного артиста более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет комедии «Иван» повествует про бывшего мотогонщика, чемпиона мототрека, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает «трезвым водителем» и пытается наладить свою жизнь.