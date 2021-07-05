Директор певицы МакSим обратилась к россиянам

Директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки в своем аккаунте в Instagram.

«Дорогие мои. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! », — написала она.

Соколова также рассказала, что артистку в больнице посетил отец Лука, который является духовником артистки.

«Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!», — сказано в сообщении.

В своей публикации Соколова также выложила видеоролик с игуменом Лукой, который рассказал, что МакSим осознавала происходящее. Он подчеркнул, что сейчас важно сохранять надежду на лучшее.

Певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее представительница артистки Яна Богушевская ответила на домыслы о том, от кого певица могла заразиться коронавирусом, назвав их неуместными.