Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве прошли похороны народного артиста СССР, художественного руководителя Московского цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко. Об этом ТАСС сообщили в театре.

Худрука «Ромэна» похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее глава цыганской организации заявила, что Сличенко изменил отношение к своей народности.

Николай Сличенко скончался в пятницу 2 июля в возрасте 86 лет. Сличенко с 1977 года являлся художественным руководителем музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Обладатель нескольких государственных наград. Снимался в фильмах «Олеко Дундич», «Свадьба в Малиновке». В 1998 году на площади Звезд Эстрады в Москве была заложена именная звезда Николая Сличенко.