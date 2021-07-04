Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
Антон Демидов
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В Москве прошли похороны народного артиста СССР, художественного руководителя Московского цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко. Об этом ТАСС сообщили в театре.
Худрука «Ромэна» похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее глава цыганской организации заявила, что Сличенко изменил отношение к своей народности.
Николай Сличенко скончался в пятницу 2 июля в возрасте 86 лет. Сличенко с 1977 года являлся художественным руководителем музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Обладатель нескольких государственных наград. Снимался в фильмах «Олеко Дундич», «Свадьба в Малиновке». В 1998 году на площади Звезд Эстрады в Москве была заложена именная звезда Николая Сличенко.
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