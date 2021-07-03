HBO не стал продлевать сериал «Страна Лавкрафта»

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Кадр из сериала «Страна Лавкрафта» Кадр из сериала «Страна Лавкрафта»
Кадр из сериала «Страна Лавкрафта»
«Амедиатека»

Телеканал HBO не будет снимать второй сезон сериала «Страны Лавкрафта». По информации издания Deadline, фанатов и создателей шоу поблагодарили за уделенное время.

В HBO планируют, что история сериала закончится вместе с первоисточником, одноименным романом Мэтта Раффа.

Шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин думала о продолжении вселенной с сохранением «духа романа».

Финал «Страны Лавкрафта» посмотрели 1,5 млн зрителей. Это сделало шоу самым просматриваемым оригинальным сериалом HBO.

К моменту выхода последнего эпизода премьерную серию увидели больше 10 млн пользователей стриминга.

«Страна Лавкрафта» представляет собой сериал, сочетающий ужасы, фэнтези, историческую драму, научную фантастику.

В главных ролях снимались Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт, Майкл Кеннет Уильямс и другие актеры. Премьера состоялась в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет фильм о гонках «Формулы-1» с Де Ниро в главной роли. Дата выхода ленты остается неизвестной.