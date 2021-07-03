Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом

Российская рейв-группа Little Big не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш. Об этом рассказал вокалист группы Антон Лиссов в интервью YouTube-каналу Street Beat TV.

«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась «временная петля», он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — сказал он.

Лиссов также выразил непонимание, почему Красилов «отодвинул танцы на второй план и занялся «какой-то рекламой». По его словам, танцевальная карьера Пухляша «была бы интереснее».

Ранее фронтмен группы Little Big Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, в ходе концерта схватил себя за усы и резко дернул, после чего кинул их в толпу зрителей возле сцены.