Эмбер Херд впервые стала матерью

Голливудская актриса, бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Херд сообщила, что стала матерью. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам актрисы, ее дочь, которую зовут Уна Пейдж, родилась еще 8 апреля, однако она решила рассказать об этом только сейчас.

«Она начало моей оставшейся жизни», — поделилась Херд.

Как сообщает издание Page Six, ссылаясь на источники, актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.

При этом она призналась, что захотела ребенка еще четыре года назад, но планировала сделать это «на своих условиях».

«Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом», — написала Херд в соцсети.

Актриса не уточнила, кто является отцом ребенка.