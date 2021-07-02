В цыганской организации рассказали о последних днях жизни худрука «Ромэна» Сличенко

Руководитель общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия российских цыган» Надежда Деметер рассказала «Газете.Ru» о последних днях жизни народного артиста СССР Николая Сличенко. Руководитель театра «Ромэн» скончался 2 июля на 87-м году жизни.

«Он лежал в больнице, но все равно это известие прозвучало как гром среди ясного неба. У него было воспаление легких, говорили, что он идет на поправку. Это был не коронавирус. Удивительная вещь: человек в больнице лежит, человек в возрасте, и все равно не верится, что это может произойти», — призналась она.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде в цыганской семье. После войны Сличенко вместе с родителями работал в колзхозе в Воронежской области. В 1951 году он устроился в музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн». В театре он сыграл более 60 ролей («Четыре жениха», «Цыганка Аза», «Живой труп»). Также артист снялся в фильмах «В дождь и солнце», «Свадьба в Малиновке», «Трудное счастье», «Похищение» и других. С 1966 года Сличенко работал ассистентом режиссера, а в 1970-м начал ставить спектакли самостоятельно. В 1972 году он окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1977-го Сличенко, народный артист СССР, являлся руководителем «Ромэна».