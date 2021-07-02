Рудковская ответила на обвинения Покровского в адрес Билана

Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения в адрес ее подопечного Димы Билана, передает Telegram-канал Super.

Рудковская заявила, что ее команда не имеет отношения к отмене выступления группы «Ногу свело!», а все «антиковидные» меры на концерте Билана были соблюдены — в частности, все работающие с Биланом люди, включая него самого, привиты от коронавируса. «50 процентов было соблюдено (продано билетов. — ред.), на концертах Дима говорил, чтобы все надели маски. Почему группа «Ногу свело!» отменила концерт? Ну, наверное, не продались билеты. При чем тут Дима Билан — непонятно. Максим может позвонить мне или Диме, но хайпить на этой теме... Это просто смешно. Обидно, что люди хайпятся на имени моего — прежде всего — друга», — посетовала Рудковская.

Ранее Макс Покровский заявил, что выступление «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге оказалось сорвано из-за нарушений антикоронавирусных мер на концерте Билана, прошедшем накануне. Музыкант записал очень эмоциональное видеообращение на повышенных тонах, в котором обматерил Билана. «Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам», — сказал Покровский.