Режиссера клипов МакSим похоронили тайно

Режиссера, клипмейкера и музыкального продюсера Вадима Шатрова тайно похоронили под Смоленском, передает «Пятый канал» со ссылкой на первую жену покойного Екатерину Санникову.

Похороны состоялись 1 июля в деревне Черепово Хиславичского района Смоленской области. «Так решила семья», — пояснила Санникова. Она рассказала, что тело Шатрова родственники забрали из госпиталя в Московской области и оттуда перевезли в деревню под Смоленском. «На похоронах присутствовали самые близкие члены семьи Вадима», — сказала Санникова, добавив, что проститься с режиссером приехал его брат Максим и старший сын Петр.

О смерти 45-летнего Шатрова от коронавируса стало известно 29 июня. Также у него остались жена Жанна и младшая дочь Софи. Последней его работой стал снятый для певицы МакSим клип «Спасибо».

Ранее лидер группы «Мельница» Наталья О'Шей рассказала о последних днях жизни Шатрова.