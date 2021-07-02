Источник: Максим Галкин вслед за Ольгой Бузовой сыграет в спектакле МХАТа

Телеведущий Максим Галкин участвует в репетициях спектакля «Хлорофилия», премьера которого запланирована в Московском художественном академическом театре имени Горького на осень 2021 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, близкий к театру.

«Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием «Хлорофилия», — сказал инсайдер.

Спектакль «Хлорофилия» по произведению Андрея Рубанова был анонсирован худруком МХАТ имени Горького Эдуардом Бояковым в минувшем мае. Тогда же он рассказал об июньской премьере «Чудесного грузина» — позднее стало известно, что на одну из ролей в этот спектакль была приглашена Ольга Бузова.

«Газета.Ru» обратилась за подтверждением информации в пресс-службу театра, однако на момент публикации новости ответа не получила.