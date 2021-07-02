Лидер рок-группы «Воскресение» госпитализирован с коронавирусом

Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что Романов заболел еще 21 июня — у него появились одышка и кашель. После ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

Музыканта госпитализировали после того, как сатурация упала до 92%, а состояние резко ухудшилось. Медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию. Сейчас он находится в одной из московских больниц.

Алексею Романову 68 лет, он — бессменный лидер и основной автор песен «Воскресения».

Общее число заболевших коронавирусом в России за время пандемии достигло 1 365 812 человек. Кроме того, за это время в Москве было зарегистрировано 108 смертей, а за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек. 709 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что около 10% москвичей переболели коронавирусом.