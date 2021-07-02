СМИ: дочь Эмбер Херд появилась на свет с помощью суррогантного материнства

Дочь актрисы и бывшей жены актера Джонни Деппа Эмбер Херд появилась на свет благодаря суррогатному материнству, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.

Дочь Эмбер Херд родилась 8 апреля текущего года, девочка получила имя Уна Пейдж в честь покойной матери актрисы..

«Уна просто великолепна, а Эмбер в восторге. Она всегда знала, что хочет быть мамой, и это ее самое большое желание сбылось. Она так благодарна замечательной женщине, которая помогла Уна войти в ее жизнь», — рассказал источник.

По данным СМИ, решение прибегнуть к суррогатному материнству Херд приняла после того, как врачи заявили, что она не способна к естественному деторождению. Актриса заявила, что человечество достигло той точки, когда нормально заводить детей, не состоя в браке, поэтому Херд называет себя единственным законным родителем Уны Пейдж.

Ранее Эмбер Херд сообщила о рождении дочери.