Доронина попросила Путина «изгнать» из МХАТа худрука

Народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького Татьяна Доронина, занимающая должность президента МХАТа, обратилась к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения публикует Telegram-канал «Закулиска».

«Я решилась на просьбу. Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», – написала Доронина.

По ее словам, в театре «уничтожили» репертуар и декорации, а талантливых актеров заменили «бездарями».

Подлинность обращения представитель артистки подтвердил изданию РБК, при этом он отказался от комментариев.

Ранее СМИ сообщили, что Минкульт вернул Татьяну Доронину к руководству театра из-за серьезных нарушений, в том числе в расходовании средств на оплату труда. При этом пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина пояснили, что речь идет лишь об изменениях в уставе, по которым директор получает более широкие полномочия — от распоряжения финансами до принятия на работу худрука по согласованию с Министерством культуры.