Жена рассказала подробности госпитализации Петра Мамонова

Актер и музыкант Петр Мамонов находится в реанимации с диагностированным коронавирусом уже пять дней. Об этом рассказала его жена Ольга, сообщает телеканал «360».

По ее словам, Мамонов попал в реанимацию больницы в Коммунарке. До этого он на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось.

«Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Как обычно это все происходило. Поднялась температура, мы ее сбивать стали. Думали сами — многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось», — рассказала она.

Ольга добавила, что они оба находились в деревне в Наро-Фоминске и поэтому она не понимает, при каких обстоятельствах и когда Мамонов мог заразиться COVID-19.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

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