Опубликован тизер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube первый тизер мюзикла «Золушка».

В тизере Золушка в исполнении Камиллы Кабельо открывает собственный магазин одежды и советуется с гендерно-нейтральной феей-крестной, которую сыграл темнокожий артист Билли Портер

Фильм выходит на Amazon Prime в сентябре 2021 года. Режиссерское кресло картины заняла Кэй Кэннон, которая, по ее словам, хотела модернизировать классическую сказку.

Ранее депутат Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» предложил «арестовывать и отправлять на перевоспитание к Кадырову» чиновников Минкульта, которые попытаются допустить к показу в России фильм «Золушка» с гендерно-нейтральным персонажем. «Новые стандарты погибающего общества будут пытаться заразить своей плесенью всех. Общество, которое выстоит, имеет шанс на выживание. Это ни в коем случае нельзя пропустить, у нас более-менее внимательно смотрят на эту проблему. Надеюсь, и в этот раз тоже не пройдет, потому что это, конечно, позор», — пожаловался он.