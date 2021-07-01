«Я видел чертей»: Фомин рассказал Кудрявцевой о зависимости

Поп-исполнитель Митя Фомин в эфире передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал ей о наркотической зависимости.

По словам Фомина, во время пика популярности его группы Hi-Fi он начал употреблять запрещенные вещества. Тогда Фомин себя не контролировал и видел галлюцинации. «Это было страшно! Я видел чертей!» — признался музыкант в эпизоде передачи, премьера которого состоится на НТВ 3 июля. «Зависимость Мите удалось побороть – он сильный человек. Мы знакомы давно, и я знаю, о чем говорю», — цитирует Кудрявцеву Teleprogramma.pro.

Кроме того, Митя Фомин рассказал о тяжелой потере. «Когда приезжаешь в дом и видишь: остановлены часы, занавешено зеркало – ты взрослеешь», — поделился он.

Ранее о периоде своей наркозависимости рассказал эстрадный певец Стас Пьеха.