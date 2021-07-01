Актер Гуськов заявил, что Украина превратила Крым в «помойку»

Заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов заявил, что Крым во времена Украины приходил в запустение. Такое мнение он высказал в эфире программы «Антонимы».

«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», — сказал актер.

Он отметил, что Россия вкладывает колоссальные средства в развитие крымского полуострова.

Артист также признался, что продолжает любить Киев, где он провел свое детство. Въезд на Украины ему запрещен, так как он находится в «черном» списке украинского сайта «Миротворец» из-за поддержки возвращения Крыма в состав Российской Федерации.