Правообладатель бренда «Love is…» решил судиться с российской певицей

Правообладатель комиксов «Love is…» подал в суд на российскую певицу Елену Темникову — она якобы незаконно использовала изображения бренда на обложке сингла, пишет «КоммерсантЪ».

По версии истца, Темникова без разрешения использовала изображения на обложке сингла «Как на фантиках Love is» и продавала на своем сайте футболки с персонажами известных комиксов от жевательной резинки. За нарушения правообладатель требует с певицы 3 млн рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки — сумма рассчитана исходя из стоимости контрактов на использование «Love is…».

«КоммерсантЪ» отмечает, что на обложке сингла в стримингах действительно персонажи, похожие на героев вкладышей, а вот футболок на сайте певицы уже нет — пропали после досудебных претензий.

Издание отмечает, что это первый иск голландской компании Minikim Holland B.V. в России. В компании оценили ущерб в десятки миллионов рублей, поскольку ее персонажи зачастую используются незаконно.

Представитель интересов Minikim Holland B.V. отметил, что Темникова проигнорировала покупку лицензии, поэтому компания и подала иск.

Эксперт по патентам рассказал изданию, что шансы истца на успех высоки, если будет доказано, что рисунки распространялись ответчиком практически без изменений.

Ранее сообщалось, что работники, трудившиеся в саду и занимавшиеся домашним хозяйством у Ким Кардашьян, подали на нее в суд.