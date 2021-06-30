«Свалил»: блогер Руслан Усачев покинул Россию

Блогер Руслан Усачев покинул Россию, сообщил он у себя в Instagram.

Он опубликовал фотографию в маске и с чемоданом, сделанную в санкт-петербургском аэропорту Пулково. «Свалил», — кратко подписал кадр Усачев.

21 июня стало известно, что Усачев собирается эмигрировать по политическим причинам. Он объяснил, что раньше не планировал эмигрировать, однако период пандемии ограничил блогера в возможности куда-либо ездить и он «сильнее задумался о том, что у нас в стране». «Смотрю на какую-то там несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляцию фактами, просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придется на них лицом лежать. Тяжелый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России. В какой-то момент просто щелкнуло: пора валить из России», — рассказывал он.

Усачев также заявлял, что не выбрал место для постоянной эмиграции и собирается менять страну жительства каждый месяц.