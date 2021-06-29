«Благие знамения» продлены на второй сезон

Сериал «Благие знамения» по мотивам одноименного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана продлен на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

Сериал выйдет на сервисе Amazon. К своим ролям вернутся Майкл Шин и Дэвид Теннант — они снова сыграют ангела Азирафаэля и демона Кроули.

Нил Гейман снова выступит исполнительным продюсером проекта, режиссером шоу станет Дуглас Маккиннон. «Терри больше нет с нами, но когда он был жив, мы обсуждали, что делать с «Благими знамениями», как будет развиваться эта история. Благодаря BBC Studios и Amazon она будет продолжена», — говорит Гейман.

В основу сюжета второго сезона лягут истории, которые не описывались в оригинальной книге. «Меня так часто спрашивают о том, что случилось дальше (и что случилось раньше) с нашими любимыми ангелом и демоном. Вас ждут ответы, которых вы так ждали. Мы вернемся в Сохо и сквозь время и пространство разрешим загадку ангела, потерявшего память где-то в Сохо», — пообещал писатель.

Съемки начнутся уже в 2021 году в Шотландии. Дата премьеры вторых «Благих знамений» пока неизвестна.

Ранее писатель Джордж Мартин пообещал другую концовку «Игры престолов».